‘Shape of you’ non è plagiata: Ed Sheeran vince in tribunale

“Shape of you” di Ed Sheeran non è stata copiata. Dopo quasi 5 anni un tribunale dà ragione al cantautore irlandese, accusato nel 2015 da Sami Switch di aver copiato la su ‘Oh Why’. Nel 2017 “Shape of you” fu un successo clamoroso, tanto da essere la canzone più ascoltata di quell’anno. I ricavi del brano, stimabili in 20 milioni, sono stati però congelati in attesa della sentenza.

Dopo l’accusa Ed Sheeran si era subito difeso, affermando: “Non ho mai ascoltato la canzone Oh Why”… Faccio riferimento ad altre opere quando scrivo così come fanno molti cantautori. In tal caso informo la mia squadra in modo da compiere i passi necessari per ottenere l’autorizzazione”. Il seguito dimostra che aveva ragione.

Dopo diversi anni, e un processo durato 11 giorni, oggi un tribunale di Londra ha dato ragione al cantautore, che fin da subito aveva preso le distanze dall’accusa. Sui social Ed Sheeran ha così festeggiato la sentenza: “Sebbene siamo ovviamente contenti del risultato, credo che pratiche come questa siano troppo comuni ora e siano diventate una cultura in cui si fa un reclamo con l’idea che un accordo sarà più economico che portare l’artista in tribunale, anche se non c’è alcuna base per l’accusa”.

Conclude il post pubblicato su Instagram dal cantante: “È davvero dannoso per l’industria del songwriting. Ci sono solo così poche note nella musica pop. È inevitabile che accada una coincidenza se 60.000 brani vengono pubblicati ogni giorno su Spotify. Non voglio togliere nulla al dolore sofferto da entrambe le parti di questo caso, ma voglio solo dire che non sono un’entità astratta. Non sono una società. Sono un essere umano. Sono un padre. Sono un marito. Sono un figlio. Le cause legali non sono un’esperienza piacevole e spero che questa sentenza significhi che in futuro si possano evitare cause legali infondate come questa”.