Shock a Civitavecchia, brucia il citofono della ex: ma i condomini lo ‘filmano’ e scatta l’arresto

Brucia il citofono della ex moglie ma i condomini lo filmano lui finisce in arresto. Un quarantesettenne finisce nei guai con la legge grazie al video girato dai vicini della vittima.

Non dava pace alla ex moglie. Pare che svariate volte avesse deciso di recarsi a casa della donna, obbligandola a non uscire per tutto il tempo. Non solo: come ricostruito, infatti, si è spinto anche ad incendiare il citofono condominiale, per poi fuggire. Ma non l’ha fatta franca: i carabinieri, lo hanno arrestato. L’episodio è avvenuto a Civitavecchia.

L’uomo, un 47enne già noto alle forze dell’ordine e tratto in arresto per atti persecutori nei confronti della ex consorte, continuava a essere un pericolo per la vittima. Vessazioni continue che sono culminate con l’incendio del citofono. Cruciale in tal senso, come prova, un filmato girato dai condomini, che lo hanno ripreso mentre appiccava le fiamme. varie le chiamate al 112, che hanno portato al intervento dei carabinieri della città portuale. Il video ha permesso ai militari di arrestare il 47enne in differita, come previsto dalla nuova disciplina della legge 168 del 2023.