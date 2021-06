Si è concluso dopo 4 ore il vertice a Ginevra tra Biden e Putin. Il presidente russo: “Incontro costruttivo”

Con grande stupore di chi si aspettava un vertice-maratona tra Joe Biden e Vladimir Putin, si è concluso dopo “solo” quattro ore l’incontro a Ginevra tra i due. Come da programma, i presidenti di Stati Uniti e Russia terranno due conferenze stampa separate. Il leader del Cremlino ha detto che il faccia a faccia è stato costruttivo mentre Biden, uscendo dal summit, ha mostrato il pollice in su verso alla stampa. Da quanto si apprende sarebbe stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per il ritorno degli ambasciatori nei rispettivi Paesi. Mosca aveva ritirato il suo ambasciatore dagli Usa dopo che Biden aveva definito Putin “un assassino” nel marzo scorso mentre Johns Sullivan, ambasciatore americano a Mosca, era rientrato in patria il 20 aprile.