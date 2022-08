Si e Verdi preparano un documento da presentare a Letta con i loro “punti imprescindibili”

Sono “Alcune linee rosse che per noi non possono essere superate“, in primis – sottolineano – il no al nucleare. Così, con la doverosa ‘specifica’ dei Verdi che, con Sinistra italiana stanno preparando un documento da presentare al segretario del Pd, nell’ambito di quello che ‘potrebbe’ essere un eventuale accordo politico per le imminenti elezioni. Del resto ogni voto stavolta ‘pesa’, e Letta ha affermato che ‘ha bisogno’ di avere sia Europa Verde che Sinistra italiana dalla sua parte.

Si e Verdi: “Noi avevamo già presentato un testo articolato in 9 punti che ora stiamo ampliando”

Del resto è un passaggio legittimo e prevedibile, anche la ‘combinazione’ Azione-Più Europa, ha fatto lo stesso, presentando a Letta un documento dove fissano i ‘loro’ paletti. Dunque, chi sta lavorando alla stesura delle ‘richieste formulate da Si e Verdi spiega che “Noi avevamo già presentato un testo in 9 punti che ora amplieremo“.

Max