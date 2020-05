Si puo fare la spesa in un altro comune? Fase 2, ecco dove si può fare la spesa dal 4 maggio

Fra le domande più frequenti che le persone si fanno dall’inizio della fase 2, c’è quella che riguarda dove si può fare la spesa. In particolare in tanti si chiedonose si può fare la spesa in un altro Comune rispetto a quello di residenza.

Nelle prime fasi dell’emergenza, infatti, molte persone si sono lamentate per il fatto di non potersi spostare negli altri Comuni per fare la spesa. La limitazione, infatti, impediva di scegliere in quale supermercato fare la spesa, un aspetto che in condizioni di normalità avviene sempre.

Fare la spesa, cosa cambia dal 4 maggio con la fase 2: è possibile andare a fare la spesa in un altro comune? Ecco la risposta alla faq, come fare, limitazioni

Basti pensare alla scelta del supermercato migliore per risparmiare, oppure per reperire quelle merci che non è possibile trovare nell’esercizio sotto casa.

In altri casi, invece, alcune persone residenti in zone di confine si sono lamentate di non poter fare la spesa in un altro Comune. A volte, infatti, il supermercato più vicino si trova nel Comune confinante, e per raggiungere quello nel proprio Comune di residenza bisogna spostarsi a maggiore distanza.

La buona notizia è che nella fase 2 si potrà finalmente fare la spesa in un Comune diverso dal proprio. Secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile, infatti, viene eliminato il limite di spostamento all’interno del proprio comune per le ragioni di necessità.

Considerando fare la spesa un’attività di necessità, viene chiarito quindi che sarà possibile fare la spesa anche fuori Comune, all’interno della propria Regione. Le ragioni di questo spostamento, comunque devono essere chiare.

Fare la spesa in un altro Comune: fase 2, requisiti, quando si può fare, quali motivazioni. Zone di confine comunali e regionali, dove si può fare la spesa

Come motivazione di uno spostamento fuori comune per fare la spesa, infatti, bisogna specificare che lo si fa per trovare prodotti non reperibili nel proprio Comune, oppure condizioni economiche più favorevoli.

Rimangono interdetti, invece, gli spostamenti fuori dalla Regione di appartenenza, ma esiste comunque un’apertura in alcuni casi, come l’assoluta urgenza.

Ad ogni modo, è lecito aspettarsi che chi vive al confine con un’altra Regione, possa andare a fare la spesa fuori dal confine regionale, se offre un’adeguata motivazione.