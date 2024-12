CIVITAVECCHIA – Paura questa mattina per un anziano civitavecchiese protagonista di un rocambolesco incidente sulla Mediana nuova. Per cause ancora in corso di accertamento l’uomo alla guida della sua utilitaria ha colpito la rotonda ribaltandosi con l’auto. Ad intervenire, in via Alfio Flores attorno alle 9, i Vigili del fuoco che hanno estratto dalla vettura l’anziano, affidandolo alle cure del 118. Apparentemente non riportava ferite importanti. Sul posto i Carabinieri.