(Adnkronos) – Un operaio di 43 anni è morto nel pomeriggio a Roma, mentre stava lavorando in un appartamento in via Gosio nella zona di Ponte Milvio. Da una prima ricostruzione, il 43enne stava usando il frullino quando ha perso il controllo dell’attrezzo che gli ha reciso la gola. Gli altri operai, presenti in casa, hanno avvisato il 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto gli agenti della polizia del commissariato Ponte Milvio e delle volanti.