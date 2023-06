“Dilagano le truffe, in questo periodo in particolare c’è quella del falso nipote. L’ Amministrazione non può restare a guardare, i cittadini devono essere tutelati, messi in guardia con corrette informazioni e comunicazioni per avere più adeguati strumenti di difesa e prevenzione dai tentativi di truffa. Tentativi che prendono di mira soprattutto gli anziani, e numerosi dei quali purtroppo vanno a segno”.

Lo dichiara in una nota il consigliere Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio, cui sono pervenute numerose segnalazioni di casi di questo tipo.

“Un maggiore controllo del territorio, evitando che balordi e malviventi si aggirino nei quartieri ‘scegliendo’ le potenziali vittime, ma anche una campagna mirata sui vari mezzi di informazione, facendo accordi con Poste Italiane e le banche, oppure organizzando incontri con i cittadini e nei centri anziani in collaborazione con le varie forze di polizia, può essere utile. Nel frattempo sulle nostre strade le automobili vengono cannibalizzate delle marmitte e delle ruote intere, e i mezzi sono poi lasciati su dei cavalletti. Ancora una volta tra le proposte che la Lega rivolge al sindaco Gualtieri e alla sua Giunta, c’è la richiesta di istituire la Commissione capitolina sicurezza urbana, proposta che langue da mesi nel dimenticatoio del Campidoglio, mentre malaffare e degrado spadroneggiano ogni giorno più vigorosi in tutta Roma”, conclude Santori.

Max