Sicurezza Roma: 9 mln di euro in bilancio per l’incremento della videosorveglianza… ma entro il 2025

Sicurezza Roma: 9 mln di euro in bilancio per l’incremento della videosorveglianza…...

“Prevenire e contenere la criminalità attraverso la messa in rete di tutti i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, controllati da una centrale unica gestita dalla Polizia Locale di Roma Capitale, entro il Giubileo nel 2025. Ecco uno dei capisaldi del piano di sicurezza a Roma dopo gli ultimi preoccupanti fatti di cronaca delle scorse settimane di Garbatella e di San Lorenzo. – dichiara il Capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco – Occorreva intervenire al più presto per prevenire e intervenire tempestivamente in caso di criminalità: dalla cabina di regia con il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi dedicata alla sicurezza sono così scaturite diverse strategie”.

Inoltre, sempre ‘tardivamente’ (e premesso che poi veramente tutto ciò accada), Trabucco parla anche di “Un impiego più massiccio di forze dell’ordine per le strade, una mappa per individuare le zone più a rischio in città, teatro di maggiori crimini, e, infine, un utilizzo massiccio e convergente dei vari sistemi di videosorveglianza esistenti nel territorio: tutto ciò può rappresentare un deterrente per i male intenzionati e può aiutare gli agenti a rintracciare più agevolmente chi si macchia di un crimine, qualsiasi esso sia.

Quindi, la ‘doverosa chiosa’: La sicurezza dei cittadini e dei visitatori è una priorità per la nostra amministrazione e bene ha fatto l’Assessora alle Pari Opportunità e Sicurezza, Monica Lucarelli, a prendere impegni precisi e puntuali. Non c’è più tempo, la Lista Civica sarà al suo fianco in questa battaglia. Non vogliamo più leggere nella cronaca di aberranti vicende come quelle accadute nei giorni scorsi”, conclude Trabucco.

Ribadiamo, ma senza fare allusioni di matrice politica: benvenga da chiunque qualsiasi soluzione efficace per contrastare questa inarrestabile recrudescenza di vilenza a Roma. Il problema è che se ne parla da anni… ‘a vuoto’. Inoltre… da qui al 2025 speriamo di non dover leggere di altre disgrazie…

Max