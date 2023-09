Sicurezza Roma – Meleo-Festa (M5S): “Stazione Cipro torni luogo accogliente, non basta l’allontanamento della donna”

“Lunedì 21 agosto, dopo mesi di continue segnalazioni fatte dai cittadini anche presso di noi nonché alla polizia locale e al Dipartimento politiche sociali con il gruppo Roxane, è stato compiuto un intervento interforze alla stazione della metro Cipro: ebbene, la donna nigeriana, che viveva assieme a un uomo accampata da tempo nell’area e aggrediva tutti quelli che le si avvicinavano, è stata allontanata e non c’è più. Ma non possiamo ancora dirci soddisfatti.

Non ci interessa che la signora in questione sia spostata dalla nostra vista e da quella dei turisti solo per qualche giorno, come già successo, ma vogliamo che sia la politica a occuparsi di trovarle una situazione accogliente, dignitosa e duratura per lei e a far sì che la stazione Cipro torni a essere un luogo pulito e decoroso per tutti quelli che vi transitano. Per questo ci impegneremo per suggerire a chi governa il I Municipio di valutare il posizionamento delle bancarelle degli ambulanti dentro lo spiazzo, come nel progetto proposto dall’ex assessore Andrea Coia ma mai avviato dal Municipio Roma I Centro nella persona della ex presidente Alfonsi“.

Così in una nota congiunta la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo e la capogruppo M5S in I Municipio Federica Festa.

Max