Sicurezza stradale Roma – Ciani (Demos): “Sabato flashmob diffuso per il crescente numero di vittime della strada”

“Continuano ad aumentare le vittime della strada. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono 301 le persone investite e uccise in Italia, di cui 28 solo a Roma – afferma il capogruppo capitolino di Demos e deputato Paolo Ciani – Ho presentato già diversi atti in merito in Assemblea Capitolina per promuovere azioni e interventi concreti per la sicurezza stradale. Ma è determinante anche sensibilizzare le persone, comunicare il rischio, condividere una riflessione attiva e propositiva.

Per questo Demos ha organizzato un Flash Mob diffuso per la sicurezza stradale, coinvolgendo vari municipi.

L’appuntamento, per manifestare insieme difendendo la sicurezza di tutti è per sabato 30 settembre alle ore 11:00 in uno tra gli 11 punti diffusi in tutta la città” conclude Ciani.

