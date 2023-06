Sicurezza strade scolastiche Roma, Pratelli-Patanè: “Approvata la memoria. Ora l’obiettivo è più vicino”

E’ stata approvata dalla Giunta capitolina la Memoria per promuovere a Roma le Strade Scolastiche. La memoria istituisce un Tavolo di Coordinamento, cui siederanno rappresentanti degli Assessorati alla Scuola e Mobilità di Roma Capitale, i rispettivi dipartimenti, Roma Servizi per la Mobilità, i Presidenti delle commissioni Scuola e Mobilità, i 15 Municipi, il comando della Polizia Locale, la Consulta cittadina per la sicurezza stradale, mobilità dolce e la sostenibilità e le principali associazioni del settore. Tutti i soggetti, dunque, chiamati a concorrere a questo importante obiettivo: rendere le strade intorno alle scuole più sicure e soprattutto più abitabili, luoghi di socialità e incontro.

Il tavolo, infatti, punta a coordinare gli interventi necessari, a garantire chiusure delle strade in prossimità delle scuole, con formule diverse, adeguate al contesto territoriale: da quelle temporanee presidiate, a quelle con l’istallazione di barriere mobili e removibili, fino alla pedonalizzazione permanente.

La memoria arriva dopo una prima sperimentazione negli anni passati, cui sono seguite ricognizioni da parte delle amministrazioni municipali, giungendo ad individuare 110 proposte nella città.

“Con questa Memoria vogliamo rilanciare, in collaborazione stretta con i Municipi, le comunità educanti e le associazioni territoriali, l’idea di un diverso modo di pensare gli spazi attorno alle scuole: spazi sicuri, liberati, che tornano a disposizione della socialità e dell’incontro, spazi cittadini “contagiati” dalla funzione educativa delle scuole. Le strade scolastiche sono, in un certo senso, uno sconfinamento della scuola nel territorio che la circonda, la manifestazione fisica della contaminazione tra scuola e città. Per questo si tratta di un tassello fondamentale della nostra strategia che promuove le scuole aperte al pomeriggio, i patti educativi di comunità e la collaborazione stretta tra istituzioni culturali e scuole: perché le strade scolastiche si basano sull’idea di una scuola “al centro del villaggio”. Ha commentato l’Assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro, Claudia Pratelli.

“Con la Memoria approvata in Giunta compiamo un altro passo in avanti nell’iter che porterà alla realizzazione di 110 strade scolastiche nella nostra città. Uno degli assi portanti su cui stiamo puntando in questa consigliatura è proprio la mobilità scolastica sostenibile e la realizzazione delle strade scolastiche, grazie alla collaborazione con i Municipi interessati e il supporto di Roma Sevizi per la Mobilità, è una delle priorità della nostra amministrazione. Riteniamo indispensabili questo tipo di soluzioni per creare un ambiente sicuro, favorire l’autonomia, la salute e la sicurezza dei bambini e incentivare la mobilità pedonale e ciclabile”. Ha poi aggiunto l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè.

