Siena: due donne arrestate per detenzione di droga e armi illegali

La Polizia di Stato di Siena ha arrestato due donne, di 27 e 51 anni, sorprese in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo nella zona industriale di Isola d’Arbia, gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato 16,5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 300 euro in contanti. Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al sequestro di quasi un chilo di cocaina, 33.000 euro in contanti, e una pistola modificata. Entrambe le donne sono state arrestate, mentre il compagno della 51enne è stato denunciato in stato di libertà per gli stessi reati.

La Squadra Mobile della Questura di Siena ha intensificato i controlli per il contrasto agli illeciti legati alla droga. Nel pomeriggio, lungo via Mengozzi nella zona industriale di Isola d’Arbia, gli agenti in borghese hanno fermato un’auto con due donne a bordo. Il comportamento sospetto della più giovane, che cercava di nascondere una pochette, ha immediatamente attirato l’attenzione degli investigatori. All’interno della borsetta sono stati rinvenuti 16,5 grammi di cocaina, confezionati in un involucro unico, insieme a 300 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale da confezionamento.

Convinti che le donne fossero coinvolte in attività di spaccio, gli agenti hanno esteso la perquisizione alle loro abitazioni. In casa della 51enne, sono stati trovati 210 grammi di cocaina nascosti in un contenitore per il riso all’interno di un cassetto della cucina e altri 550 grammi della stessa sostanza in un pacco di pasta. In totale, quasi un chilo di cocaina è stato sequestrato. Inoltre, nella camera da letto, la polizia ha scoperto più di 33.000 euro in contanti, suddivisi in vari contenitori all’interno dell’armadio, presumibilmente proventi dell’attività di spaccio. Gli agenti hanno anche rinvenuto una pistola lanciarazzi modificata, considerata una vera e propria arma da sparo.

Le operazioni hanno portato all’arresto di entrambe le donne, accusate di detenzione ai fini di spaccio e di possesso illegale di armi. La 51enne è stata denunciata anche per detenzione abusiva di armi a causa del ritrovamento della pistola modificata. Sebbene la perquisizione a casa della 27enne non abbia dato esito positivo per ulteriori sostanze o oggetti illegali, entrambe le donne sono state arrestate su disposizione del magistrato di turno. Il compagno della 51enne, che viveva con lei ma non era presente durante i controlli, è stato denunciato in stato di libertà per gli stessi reati, in quanto ritenuto coinvolto nelle attività illecite.

