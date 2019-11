Siena, ragazza si butta da Torre del Mangia: muore a 26 anni

Da sempre ammirata per essere una delle torri più alte e imponenti di Siena, oggi si è trasformata in un teatro dell’orrore. Una ragazza di 26 anni, infatti, ha deciso di lanciarsi nel vuoto saltando dalla torre del Mangia, in piazza del Campo. Il salto nel vuoto si è consumato intorno alle 12 e 0, per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Gli operatori del 118 accorsi sul posto hanno potuto solo constatare il decesso della ragazza di 26 ANNI. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di suicidio e la ragazza avrebbe lasciato un biglietto per spiegare i motivi del gesto estremo. La 26 ha scelto uno sei simboli di Siena per porre fine alla propria vita: la torre, alta 88 metri, si è trasformata in un luogo di dolore.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.