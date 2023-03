Silicon Valley Bank, Italia segue vicenda con attenzione

(Adnkronos) – Il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti “segue con attenzione gli sviluppi delle vicende legate alla Silicon Valley Bank e alle decisioni prese dalle autorità monetarie americane”. Lo si legge in una nota del Mef in cui il ministro sottolinea come “il sistema bancario italiano ed europeo è regolarmente monitorato dalle autorità di vigilanza e supervisione assicurandone così la stabilità”.

“Apprezziamo la tempestività con cui le autorità americane sono intervenute e confidiamo che, se necessario, anche le autorità europee intervengano con la medesima tempestività valutando anche le implicazioni per la condotta della politica monetaria e per la stabilità finanziaria” conclude Giorgetti.

L’amministrazione Biden ha garantito che i clienti della fallita Silicon Valley Bank (Svb) avranno da oggi accesso ai loro conti e potranno avere i loro soldi. Allo stesso modo, anche i correntisti della Signature Bank, chiusa dal governo, potranno contare su un accordo simile vedendosi restituiti i loro risparmi.

In una dichiarazione congiunta, il segretario al Tesoro Janet Yellen, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell e il presidente della Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) Martin J. Gruenberg hanno affermato che la Fdic unirà i clienti di Svb e Signature. La Fed metterà inoltre a disposizione ulteriori finanziamenti per le istituzioni finanziarie idonee per evitare future corse agli sportelli.

Hsbc Holdings ha annunciato lunedì che la sua filiale britannica, Hsbc UK Bank, acquisirà Silicon Valley Bank UK Limited (Svb UK) per 1 sterlina (1,13 euro).