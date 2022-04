Silvano dei Cugini di Campagna espulso dall’Isola dei Famoso: il comunicato della trasmissione

Non ha fatto nemmeno in tempo ad arrivare, che già deve fare le valigie. L’avventura di Silvano dei Cugini di Campagna sull’Isola dei Famosi 2022 è durata pochissimo. E no, la voglia di casa non c’entra, nemmeno la paura di essere su un’isola deserta. Ad ver costretto il cantante ad abbandonare in modo prematuro il programma è stata… una bestemmia.

Già, Silvano, poco dopo essere atterrato sull’isola, si è lasciato sfuggire un’espressione blasfema che è stata subito notata dai telespettatori. Sul web l’uscita poco felice del cantante è subito diventata virale costringendo così Mediaset a prendere una decisione netta: il componente dei Cugini di Campagna è stato espulso.

La notizia circola da qualche ora, oggi è arriva la conferma diretta da parte del programma che, attraverso il proprio account Instagram ha fatto sapere che “a causa dell’uso di un’espressione blasfema, Silvano Michetti è definitivamente espulso dal gioco. In seguito ad attente verifiche Mediaset e Canale 5 hanno deciso di prendere un provvedimento nei confronti di Silvano dei ‘Cugini di Campagna’.”

“È stato infatti confermato che nel corso della diretta di lunedì sera il concorrente, appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos, ha usato un’espressione blasfema. Per questo motivo, Silvano Michetti verrà definitivamente espulso da L’Isola dei Famosi. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile”.