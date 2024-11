Silverhack, premi e opportunità per la Silver Economy

La Regione Lazio, Lazio Innova e l’Università Cattolica del Sacro Cuore promuovono Silverhack, l’Uni-hackathon dedicato alla Silver Economy. Il progetto mira a selezionare soluzioni innovative in ambito Digital Health, AI&Domotica, Wearable, Servizi per gli Anziani e Turismo per la Terza Età. Dal 3 al 5 dicembre 2024, studenti, ricercatori e dottorandi lavoreranno insieme per sviluppare applicazioni in grado di migliorare la qualità della vita degli anziani. In palio premi in denaro, servizi e percorsi formativi per i team vincitori. Le domande sono aperte fino al 18 novembre 2024.

Silverhack, opportunità per innovare nella Silver Economy

Silverhack, evento di 24 ore, si terrà dal 3 al 5 dicembre 2024 presso il Campus di Roma dell’Università Cattolica.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di stimolare la creazione di soluzioni tecnologiche e applicazioni innovative che migliorino la vita degli anziani, con particolare attenzione a Digital Health, AI, domotica, turismo della terza età e servizi dedicati.

Gli studenti, i dottorandi e i ricercatori delle Facoltà di Economia e Medicina dell’Università Cattolica avranno l’opportunità di lavorare in team multidisciplinari per sviluppare idee che rispondano alle esigenze di questo segmento di popolazione in crescita.

I premi e le opportunità per i vincitori

I team che si distingueranno per la qualità dei progetti avranno la possibilità di ricevere premi in denaro e servizi. Il primo classificato guadagnerà 2.000 euro, il secondo 1.000 euro e il terzo 500 euro.

Ma i premi non si fermano qui: Lazio Innova offrirà ai vincitori un percorso di Scuola di Impresa per perfezionare il modello di business e validare le soluzioni proposte.

Inoltre, i team premiati avranno accesso a tutte le strutture della Rete Spazi Attivi e dei FabLab regionali, dove potranno completare e migliorare i prototipi sviluppati.

L’Università Cattolica, attraverso il suo centro ALTEMS, supporterà i progetti vincitori nel processo di brevettazione e verificherà l’impatto delle soluzioni. Queste opportunità sono fondamentali per trasformare le idee in realtà concrete, facilitando il passaggio dall’idea al mercato.

Collaborazioni e partner strategici

Silverhack coinvolge importanti partner e advisor che arricchiscono il valore dell’iniziativa. Tra questi, spiccano ALTEMS, l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica, Amplifon, Giomi Care (Gruppo Giomi) e Zest.

Questi partner avranno il compito di valutare le soluzioni sviluppate, portando la loro expertise per garantire che i progetti rispondano alle reali esigenze del settore. Le valutazioni si concentreranno sulla capacità delle soluzioni di affrontare le sfide quotidiane legate all’invecchiamento della popolazione, come la gestione della salute, l’accessibilità ai servizi e l’integrazione delle nuove tecnologie nella vita quotidiana degli anziani.

Dettagli dell’evento: attività, workshop e mentoring

L’ hackathon si articolerà in una serie di attività, tra cui workshop, webinar e sessioni di mentoring per i partecipanti.

Questi momenti sono pensati per supportare i team nella costruzione dei loro progetti, offrendogli gli strumenti necessari per sviluppare soluzioni che possano essere realizzate e implementate nel settore della Silver Economy.

Durante il fine settimana, i partecipanti a Silverhack avranno accesso a esperti di settore che guideranno i team nello sviluppo delle loro idee e nella progettazione di prototipi, favorendo la collaborazione tra studenti, ricercatori e professionisti provenienti da diverse discipline.