Silvia Provvedi: chi è, età, Instagram carriera, gemella e vita privata della cantante

Silvia Provvedi è ormai un personaggio televisivo piuttosto noto grazie ai tanti programmi televisivi di cui ha preso parte. Ma cosa sappiamo su di lei nel dettaglio, al di là delle luci della ribalta?

Chi è Silvia Provvedi, cosa sappiamo di lei, della sua vita privata?

Silvia Provvedi: chi è, anni, social, professione e sorella gemella Giulia

Silvia Provvedi è ormai un must sui social network ( in particolare suInstagram): Silvia Provvedi è conosciuta in Italia per le sue presenze in TV, per la storia con Fabrizio Corona e per il legame profondo con la sorella.

Quello con Corona, una storia turbolenta tra molti cambi di direzione, si è concluso in modo negativo. Ora, la cantante dice di avere un ragazzo di cui si professa innamorata: “Corona è acqua passata. Amo un’altra persona: Giorgio De Stefano, un ragazzo che mi rispetta, non è narcisista, è riservato e sa cosa significa la parola amore”.

Recentemente Silvia Provvedi ha fatto parlare per la gravidanza: la notizia che le ha cambiato la vita è divenuta di pubblico dominio.

E oggi a ‘Verissimo‘ parlerà per la prima volta della faccenda. Si parla di una bambina. Sarà una Donatella degna erede delle due sorelle?

Quanto alla sua vita privata cosa sappiamo? Nasce a Modena l’1 Dicembre del 1993: Silvia è la gemella di Giulia Provvedi. Le due sorelle Provvedi hanno passato un’infanzia felice e sono unite più che mai anche nella adolescenza più turbolenta.

Soffrono quando i genitori scelsero di divorziare e le due gemelle si sono dovute trasferire dalla madre. Il debutto televisivo risale al 2012 quando si sono presentate come duo musicale ad ‘X-Factor‘. Da allora sono presenze fisse nel mondo dello spettacolo e della moda.

Nel 2013 il loro primo album Unpredictable. Nel 2015 partecipano e vincono ‘L’isola dei Famosi’. Poi poseranno per ‘Playboy‘, incideranno un nuovo singolo – Baby Bastard Inside – e iniziano a essere ospiti fisse di vari programmi.

Il 2018 è l’anno della relazione con Fabrizio Corona. Lo stesso anno Silvia torna a lavorare con la sorella, per condurre il programma ‘Italia Pro Surfer’.