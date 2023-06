(Adnkronos) – “Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito”. Sono queste le parole scelte da Carla Elvira Dall’Oglio, prima moglie del Cav e madre dei suoi figli Marina e Pier Silvio, per ricordare – in un necrologio sulle pagine del Corriere della Sera – l’ex premier morto ieri al San Raffaele.