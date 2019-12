Simbolotto 12 dicembre 2019: simboli dell’estrazione di oggi

Simbolotto 12 dicembre 2019. In diretta su Italia Sera i cinque simboli estratti oggi per il concorso del Simbolotto, il nuovo gioco abbinato all’estrazione del Lotto che permette di vincere premi in denaro. Per l’estrazione di oggi, giovedì 12 dicembre 2019, i simboli estratti per il concorso saranno svelati intorno alle ore 20.15, subito dopo le estrazioni del Gioco del Lotto e SuperEnalotto.

La redazione del giornale Italia Sera è pronta a seguire la diretta con la combinazione vincente del Simbolotto e riporterà in tempo reale i risultati con i numeri estratti ed i simboli associati. Ricordiamo che per tutto il mese di dicembre l’estrazione del Simbolotto è collegata alla ruota di Venezia. Il regolamento del gioco prevede l’estrazione di 5 numeri (da 1 a 45), ad ogni numero è associato un simbolo, per vincere il primo premio occorre indovinare 5 i simboli, si possono vincere premi minori anche con soli 2, 3 o 4 simboli.

Simbolotto 12 dicembre 2019: simboli estratti oggi

I risultati dell’estrazione del Simbolotto di oggi, giovedì 12/12/2019, in diretta su questa pagina a partire dalle ore 20.15 circa. Subito dopo i principali concorsi della lotteria italiana si terranno le estrazioni del Simbolotto, il nuovo gioco che da qualche mese sta riscuotendo un enorme successo tra i giocatori. Di seguito i risultati del Simbolotto del 12 dicembre 2019.

23-AMO

1-ITALIA

45-RONDINE

22-BALESTRA

24-PIZZA