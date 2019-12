Simbolotto 24 dicembre 2019: risultati e simboli vincenti in diretta alle 18.30 su Italia Sera. In occasione della Vigilia di Natale, 24 dicembre, le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto si terranno eccezionalmente alle ore 18.30 anziché al classico orario delle 20.00.

Anche in questa occasione la redazione del quotidiano ItaliaSera.it seguirà gli aggiornamenti delle estrazioni in tempo reale e su questa pagina subito dopo l’estrazione verranno riportati i cinque simboli estratti per il concorso del Simbolotto, il gioco associato al Lotto.

Simbolotto 24 dicembre 2019: simboli estratti oggi

Riportiamo di seguito i 5 simboli vincenti di oggi, martedì 24 dicembre 2019, per il concorso del Simbolotto. Ricordiamo che per l’estrazione di oggi, e per tutto il mese di dicembre, la ruota del Lotto associata al concorso è quella di Venezia.

Simboli Vincenti: In aggiornamento (numeri estratti alle ore 18.30 circa)