Simbolotto 7 dicembre 2019: simboli dell’estrazione di oggi

Risultati Simbolotto 7 dicembre 2019. Tutti i simboli estratti oggi, sabato 7 dicembre, in diretta su Italia Sera subito dopo le estrazioni del Lotto. Come ogni settimana, infatti, associati al Gioco del Lotto, riportiamo in diretta la combinazione vincente del Simbolotto, il nuovo gioco che permette di vincere indovinando i 5 simboli estratti ed i numeri associati.

Subito dopo le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto, infatti, anche questa sera si terranno le estrazioni del Simbolotto, il gioco che prevede l’estrazione di cinque numeri da 1 a 45, ad ognuno dei quali è associato un simbolo. Per vincere è necessario indovinare tutti e 5 i simboli estratti ma è possibile ottenere premi secondari anche con 2, 3 o 4 simboli.

Simbolotto 7 dicembre 2019: simboli estratti oggi

Di seguito riportiamo i 5 simboli estratti oggi, sabato 07/12/2019, per il concorso del Simbolotto. Ricordiamo che per il mese di dicembre la ruota del Lotto associata al gioco è quella di Venezia, a novembre la ruota era quella di Torino. I numeri del Simbolotto saranno estratti intorno alle ore 20.15 di stasera, se non visualizzi i risultati dell’estrazione odierna puoi ricaricare la pagina cliccando su questo link.

30-CACIO

2-MELA

25-NATALE

31-ANGURIA

22-BALESTRA