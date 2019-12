Simbolotto di oggi venerdì 27 dicembre 2019: simboli vincenti e risultati

Risultati Simbolotto venerdì 27 dicembre 2019. Giornata di estrazione speciale oggi per il Lotto e Simbolotto, per recuperare l’estrazione del giorno di Santo Stefano, infatti, stasera si terrà un’estrazione eccezionale per il Gioco del Lotto e relativo Simbolotto. Per questa sera alle ore 20.00 è attesa la diretta con tutti i numeri vincenti sulle ruote del Lotto ed i cinque simboli estratti per il nuovo gioco del Simbolotto, il concorso di Sisal abbinato alle estrazioni del Lotto.

Ricordiamo che ad ogni schedina del Lotto sono associati cinque simboli del gioco del Simbolotto: per vincere il primo premio occorre indovinare tutti e cinque i simboli ma si possono vincere premi secondari anche con 4, 3 o 2 simboli. Per tutto il mese di dicembre il Simbolotto è collegato alla ruota di Venezia, anche questa oggi Italia Sera seguirà in tempo reale gli aggiornamenti del Simbolotto con i risultati del concorso ed i cinque simboli estratti oggi, 27/12/19.

Simbolotto 27 dicembre 2019: simboli estratti oggi

A seguire i cinque simboli estratti oggi, 27/12/2019, per il gioco del Simbolotto.

30-CACIO

39-FORBICI

25-NATALE

10-FAGIOLI

5-MANO