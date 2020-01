Simbolotto, ecco i simboli più ritardatari: prossima estrazione 4 gennaio 2020

Sta per arrivare un nuovo turno del Simbolotto. Questo gioco rappresenta una piacevole novità che sta appassionando tanti giocatori, pronti a controllare di volta in volta i simboli estratti per poter festeggiare le tanto agognate vittorie. Andiamo a vedere cosa succede per questo gioco e quali sono i simboli in ritardo.

In attesa dell’estrazione del Simbolotto, ecco la top ten dei simboli che da più tempo non vengono estratti. In questa classifica i dieci simboli più ritardatari del Simbolotto fino all’estrazione del 2 gennaio 2020.

Simbolotto: classifica dei simboli ritardatari. Ecco su quali simboli puntare il 4 gennaio 2020

In testa c’è la Rana (numero 13) che non viene estratta addirittura da 52 giochi. Al secondo e terzo posto, in ex aequo, troviamo la Prigione (44) e i Funghi (43) che mancano da 36 estrazioni.

Proseguendo troviamo il Disco (32) che ha un ritardo di 28 uscite, poi troviamo il Piano (37) che manca da 19 estrazioni. Si prosegue con diversi simboli assenti da 18 giochi: la Gatta (3), la Risata (19) e i Topi (11).

In coda alla top ten, mancanti da 16 turni, abbiamo il Quadro (40) e l’Ombrello (28).

Ecco di seguito la tabella riassuntiva dei 10 simboli e numeri più ritardatari del Simbolotto a oggi: