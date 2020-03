Simbolotto: i simboli e numeri ritardatari. Estrazione giovedì 5 marzo 2020

In dirittura d’arrivo, ormai, per l’estrazione del Simbolotto del nuovo turno, e in tanti stanno già programmando quali simboli e numeri segnare sulla propria scheda. Torna sempre utile, in questi casi, aggiornare i giocatori sulle combinazioni che risultano in ritardo nelle estrazioni.

In attesa di questa sera per i numeri estratti, aggiorniamo la classifica del Simbolotto con i numeri e simboli ritardatari fino all’estrazione del 3 marzo 2020.

Simbolotto: classifica dei simboli ritardatari. Ecco su quali numeri puntare il giorno 5 marzo 2020

In testa sempre primo il Vaso (7) con 31 assenze, a 28 i Fagioli (10) e al terzo posto la Scala (27) a 26 turni a vuoto.

Avanza il trio composto da Piano (37), Cacio (30) e Gatta (3) che salgono a 22. Poi il Naso (16) che arriva a 17 assenze e dopo la Luna (6) con 14 turni. Chiudono la classifica la Rondine (45) a 13 e il Lupo (21) a 12.

Vediamo quindi i 10 simboli e numeri più ritardatari del Simbolotto: