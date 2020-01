Simon Skrabb, chi è il centrocampista in arrivo al Brescia: indicazioni per il fantacalcio

Simon Skrabb, chi è il centrocampista in arrivo al Brescia: indicazioni per...

Il Brescia pesca nel freddo della Finlandia: è infatti ad un passo l’arrivo di Simon Skrabb, fantasista in grado di ricoprire più ruoli. Mezzala, centrocampista puro, trequartista e persino attaccante: il classe ‘95 in carriera ha giocato un po’ ovunque e ora è pronto al grande salto.

È vicino infatti – come riporta Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter – al suo passaggio al Brescia, che cerca rinforzi per la salvezza. Simon Skrabb gioca attualmente nel Norrköping, indossa la maglia numero 10 e ha collezionato 6 presenze nei preliminari di Europa League. Potrebbe essere un rinforzo prezioso anche per la vostra rosa al fantacalcio.

Skrabb, in patria accostato a Litmanen

In Finlandia non è raro sentire di accostamenti anche azzardati: in questo caso Skrabb era considerato l’erede di Jari Litmanen, uno dei più forti calciatori finlandesi di sempre. Le somiglianze tra i due però si sono scoperte presto minime, anche nella posizione in campo nel corso della carriera il classe ‘95 ha deviato rispetto a quella mantenuta dal suo illustre predecessore.

Skrabb all’età di 12 anni ha svolto un provino con il Liverpool, poi ha continuato il resto della sua carriera in patria. Nel 2016 è diventato popolare il suo gol con gesto ‘dello scorpione’, tanto da essere candidato al premio Puskas. Ora nel suo futuro c’è l’Italia e il Brescia.