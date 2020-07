Simona Pappalardo: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

Le nuove puntate di Temptation Island 2020 continuano a interessare largamente il pubblico e mietere successi e numeri importanti in termini di ascolti.

Il programma si può ormai considerare un appuntamento attesissimo e tradizionale nell’estate televisiva Mediaset, con la conduzione dell’immancabile Filippo Bisciglia.

Oltre che su Canale 5, il programma si può vedere in replica e streaming, per non perdersi proprio nulla delle trame che si svolgono fra coppie, tentatrici e tentatori, fra coppie che resistono e relazioni invece destinate a interrompersi.

Leggi anche: Bianca Concavo: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

Chiaramente i seguaci della trasmissione sono affamati di informazioni per quanto riguarda, soprattutto, le tentatrici: in questo articolo ci occupiamo di Simona Pappalardo, una delle protagoniste della nuova edizione di Temptation Island 2020.

aggiornamento ore 1.45

Simona Pappalardo: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, anni, Instagram, professione, esordi, gossip, social

Leggi anche: Temptation Island 2020, chi sono i tentatori e le tentatrici: tutti i nomi, ecco chi sono i vip

Nata a Roma dove attualmente vive in famiglia, Simona Pappalardo ha in parte origini colombiane. Si è diplomata al liceo linguistico (parla ben quattro lingue) e poi si è dedicata agli studi universitari di Comunicazione, Spettacolo e Giornalismo all’Università Roma Tre.

Rispetto ad altre sue colleghe tentatrici, Simona Pappalardo ha diverse esperienze in bagaglio nel mondo dello spettacolo, facendo parte del Centro Sperimentale di Cinematografia con il sogno di diventare giornalista sportiva.

aggiornamento ore 5.41

Leggi anche: Temptation Island 2020, Replica in TV: quanto vedere la prima puntata del 2 Luglio e dove

La prima esperienza lavorativa di Simona Pappalardo è nel 2016, come danzatrice nello spettacolo “Vita di Maria” con Giancarlo Giannini e Franco Zeffirelli. Nel 2018 invece arriva in tv, partecipando allo spot della trasmissione Sky “Ufficio Stile”.

In seguito arriva ad HSE24 e l’emittente locale Teleroma56, come giornalista sportiva.

Nelle prime puntate di Temptation Island 2020, Simona Pappalardo ha fatto vedere di essere piuttosto interessata a Ciavy, complici i problemi che quest’ultimo ha avuto con la sua fidanzata Valeria.

Leggi anche: Temptation Island 2020, Ciavy e Valeria si sono lasciati? Rumors, Gossip sulla coppia nip più cliccata del web

Per vedere se Simona Pappalardo riuscirà a far breccia nel cuore di uno dei fidanzati di Temptation Island, riordiamo l’appuntamento su Canale 5 in prima serata il giovedì, oltre alla possibilità di rivedere le puntate in replica (tutte le info disponibili su Witty TV) e streaming sul sito Mediaset Play.

aggiornamento ore 10.00