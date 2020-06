Simona Ventura, prossima stagione televisiva su Rai2: come, quando, con quali programmi, anticipazioni

Simona Ventura, prossima stagione televisiva su Rai2: come, quando, con quali programmi,...

Sembra proprio che nella prossima stagione televisiva Simona Ventura non resterà ferma ma, anzi, intenda ‘raddoppiare’ le sue energie. La nota conduttrice di Chivasso dovrebbe, a quanto lei stessa ha fatto intendere, lanciare due format su Rai 2. “A settembre ho altri due format per Rai 2“, ha infatti di recente detto ad alcuni organi di informazione come il Messaggero.

Simona Ventura, prossima stagione televisiva su Rai2: Ho voglia di cose nuove

“Ho voglia di cose nuove”, dichiara Simona Ventura, che potrebbe dunque aver fatto intendere che non ci sarà un ritorno di Settimana Ventura, stoppato lo scorso 8 marzo.

“Era una trasmissione nuova in una fascia nuova, occupata per 15 anni da Mezzogiorno in Famiglia. E noi lì abbiamo portato il calcio, a basso costo.”, aveva detto la Ventura.

Non dovrebbe, poi, riproporre The Voice, già fuori dai palinsesti di quest’anno prima della pandemia.

In attesa di capire quali saranno i prossimi progetti, Simona ha parlato di Andrea Delogu, prossima conduttrice de La Vita in Diretta Estate, nella quale pare rivedere un pò di sè. Su Alessandro Cattelan, che lei fece debuttare in Rai a Quelli che il Calcio e portò a Sky con X Factor, ha avuto parole molto significative.

“Troppo tempo deve passare prima che Cattelan arrivi all’autorevolezza di Scotti, Bonolis, Conti o Amadeus. E’ bravo, lo so perché l’ho lanciato io. Ma il bravo conduttore ottiene il successo sul campo. Uno come Amadeus è arrivato a questi livelli dopo tanta gavetta. Il vero talento, nel mondo velocissimo di oggi, non ce l’ha chi è in carriera. Ma chi, la carriera, la fa durare”.