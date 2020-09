Simone Bolognesi, chi è l’ex di Belen ora protagonista a Uomini e Donne: età e lavoro

Ci aveva già provato 9 anni fa, sempre a Uomini e Donne. Quella volta arrivò nel programma di Maria De Filippi per corteggiare Teresanna Pugliese. Simone Bolognesi si mette ancora in gioco, a 41 anni, questa volta come cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne.

Simone ha una particolarità che lo ha reso noto negli anni scorsi al grande pubblico: è stato il primo fidanzato di Belen Rodriguez quando la showgirl è arrivata in Italia. Sono stati insieme per due anni, addirittura 7 da conviventi. Ora Gabriele si è messo in gioco a Uomini e Donne, scopriamo chi è.

Gabriele Trono over, che lavoro fa

Gabriele Bolognesi, 41 anni, è un imprenditore bolognese. Ha conosciuto Belen quando la ragazza, appena arrivata dall’Argentina, non era ancora famosa. E’ stato un amore durato due anni, come ha spiegato lo stesso Gabriele nel corso di un’intervista: “Siamo stati insieme due anni dal momento del suo arrivo in Italia al momento della sua partenza per Milano”.

Ha poi aggiunto: “Abbiamo anche convissuto per quasi sette mesi a casa mia. Non parla mai di Riccione, della nostra Romagna e del suo passato qui. E ancora ci chiediamo come mai”, ha rivelato infine.