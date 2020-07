Simone Garato: chi è il tentatore di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, querela Robbie Williams

Nelle settimane televisive contraddistinte da Temptation Island 2020, tra i vari tentatori che si sono messi in mostra vi è stato senza dubbio anche il single Simone Garato: che, tra le altre cose, era già noto prima della partecipazione al noto programma condotto da Bisciglia.

Ma chi è Simone Garato? Cosa sappiamo di lui, del suo passato, della sua carriera e della sua vita privata? Un elemento eloquente già c’è: Simone Garato, infatti, nel passato querelò Robbie Williams per plagio. Proprio così. Ma cosa possiamo raccontare su di lui?

Simone Garato: chi è il tentatore di Temptation Island 2020, anni, gossip, la querela per plagio a Robbie Williams

E’ uno dei single dell’edizione 2020 del programma di Filippo Bisciglia. Da anni si dedica al alla musica come cantautore e nel 2013 ebbe modo di accusare di plagio il cantante Robbie Williams. Stando a quanto afferma, la somiglianza tra “Be a Boy” dell’ex Take That e la sua “What I Feel”, scritta tempo prima, sarebbe evidente.

Oggi Simone Garato è stato uno dei tentatori dell’edizione 2020 di Temptation Island. Come noto, lo si ricorda per una lontana

partecipazione a Uomini e Donne, ma non molti sapevano appunto che nel 2013 fu protagonista di un caso musicale: accusò Robbie Williams di avergli copiato un brano.

Simone Garato e la storia del presunto plagio

Garato aveva pubblicato su Internet a ottobre 2010 la canzone “What I Feel”, scritta due anni prima. Il pezzo presenta una notevole somiglianza con “Be a Boy” di Robbie Williams, uscita nel 2012. “Ho sentito il ritornello per radio” raccontò Simone al

Mattino di Padova, “e sono rimasto a bocca aperta. Un amico mi aveva segnalato la somiglianza tra i due brani, quando ho ascoltato la canzone di Robbie Williams ho realizzato che non aveva tutti i torti”. Garato si mise in contatto con il noto avvocato Giorgio Assumma, ex presidente Siae, per presentare la querela per plagio, un fatto cui ai tempi i giornali affrontarono molto. In tv ebbe modo di dire che gli sarebbe bastata l’ammissione di Williams e una stretta di mano come “risarcimento”.

Oggi Simone Garato è noto per esser stato tra i 23 tentatori di

Temptation Island 2020. Simone Garato è nato a Padova nel 1981: cantautore, modello e marketing manager per una società di Milano, ha fatto parte anche da Uomini e Donne. Nella stagione 2007/2008 della trasmissione, corteggiò la tronista Angela Artosin, che però abbandonò il programma senza fare una scelta. Il suo nome d’arte come cantante è $ymon Love. È amico di Andrea Filomena, uno dei fidanzati protagonisti di Temptation Island 2019 (partecipò con Jessica Battistello).