Simulazione chirurgica a Roma: “L’obiettivo è promuovere la sicurezza del paziente, e la riduzione del rischio clinico attraverso una formazione pratica”

Per la prima volta in Italia il laboratorio mobile di simulazione chirurgica farà la sua prima tappa il 30 maggio 2022 all’Università degli Studi di Tor Vergata per poi proseguire con il Policlinico Celio, il Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli e Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

Simulazione chirurgica: “L’obiettivo la promozione della sicurezza del paziente e della riduzione del rischio clinico attraverso una formazione pratica”

Nato dall’impegno congiunto di Accurate (azienda italiana leader nella simulazione medica) e Virtamed (azienda svizzera focalizzata sulla alta tecnologia in chirurgia) nel trovare sistemi innovativi, di elevato contenuto scientifico e alta qualificazione tecnologica per la formazione in medicina, ic attraverso l’uso di simulatori ad alta fedeltà e migliorando la gestione di eventi critici.

L’obiettivo è quello della promozione della sicurezza del paziente e della riduzione del rischio clinico attraverso una formazione pratica in cui il medico possa misurarsi anche con potenziali situazioni complesse del mondo reale in condizioni di totale assenza di rischio. Infatti la metodologia della simulazione fornisce al medico l’opportunità di apprendere anche attraverso gli errori senza alcuna conseguenza sui pazienti e di poter analizzare in tempo reale gli effetti delle proprie azioni, con la garanzia di una massima efficacia didattica.

Simulazione chirurgica: “Consente lo sviluppo di abilità procedurali e relazionali e favorisce la riduzione dell’errore in medicina dovuto al fattore umano”

E’ ampiamente provato dal punto di vista scientifico come la formazione pratica tramite strumenti di simulazione consenta lo sviluppo di abilità procedurali e relazionali e favorisca la riduzione dell’errore in medicina dovuto al fattore umano.

Inoltre la recente emergenza pandemica ha ulteriormente evidenziato l’importanza di metodi di aggiornamento innovativi in grado di adattarsi alle dinamiche evolutive delle organizzazioni sanitarie, di affrontare cambiamenti e nuove sfide per mantenere elevato l’aggiornamento e le competenze del singolo medico.

Simulazione chirurgica: “Informazioni su Accurate”

Accurate è un’azienda italiana con ricerca e sviluppo nell’ambito della simulazione in medicina. La mission aziendale è “mai la prima volta sul paziente” e cioè fornire soluzioni innovative ed efficaci alle reali esigenze formative della classe medica, riducendo i casi di malpractice ed evitando che la formazione pratica avvenga a scapito del paziente. Accurate integra nel suo organico, competenze avanzate di ingegneria del software applicata ai modelli formativi e ingegneria biomedica, oltre a una profonda esperienza internazionale nella ricerca e sviluppo di modelli formativi a elevato contenuto tecnologico.

