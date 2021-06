Sindaco di Roma, al via il ‘tour cittadino’ di Michetti: “Ora debbo farmi conoscere”

Ora per lui inizia il ‘grand tour cittadino’ che, per ‘tradizione’, vede il candidato allo scranno cittadino prodursi in un frenetico ‘porta a porta’ nei quartieri più popolari per illustrare suoi programmi e, eventualmente, mostrare anche le sue virtù, cercando così di accattivarsi quante più preferenze possibili.

Un iter come dicevamo ‘normale’ al quale, in ordine di tempo, ora dovrà sottoporsi anche Enrico Michetti, candidato del centrodestra alle comunali romane.

Michetti: “Vogliamo raccontare il nostro sogno ai cittadini che incontriamo”

Ad annunciarlo, egli stesso intervenendo ai microfoni di Sky TG24: “In questa fase mi devo far conoscere. Domani ho diversi incontri in televisione, negli spostamenti mi fermerò nell’area suburbana e periferica”. Dunque, ha concluso l’aspirante sindaco (che qualora vincesse governerà in tandem con la sua ‘vice’, Simonetta Matone), “Dovremo girare tutta la città e raccontare il nostro sogno ai cittadini che incontriamo. In una città di tre milioni di persone non le potremo conoscere tutte, ma l’importante è creare un rapporto di affetto ed empatia con le persone. Creare un entusiasmo che è figlio del sogno che vogliamo rappresentare”.

Max