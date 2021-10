Sindaco Roma: testa a testa Michetti-Gualtieri, con i primi ‘Istant pool’. Ma ‘occhio’ alla Raggi…

Premesso che non prima delle luci di stasera, avremo con sicurezza il quadro completo della situazione romana tuttavia, rivelerebbero i primi sondaggi diffusi usciti appena chiusi i seggi (alle 15), per quel che riguarda la Capitale, la lotta pare sia fra il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, e quello del centrosinistra, Roberto Gualtieri.

Roma: testa a testa Michetti-Gualtieri, con il primo avanti sull’altro e viceversa, secondo diversi sondaggi usciti

Nello specifico, rivela ad esempio l’Istant pool che Sky Tg24 ha commissionato a Youtrend, Gualtieri sarebbe in una forbice compresa fra il 26 ed il 30%, Michetti fra il 24-28%, Calenda al 18-22%, la Raggi al 18-22%, mentre gli altri contendenti si aggirerebbero al 5-7%.

‘Similarmente’ opposta invece la ‘previsione’ stilata per La7, secondo la quale sarebbe invece Michetti ad oscillare fra il 27 ed il 31%, a discapito di Gualtieri, fra il 26,5 ed il 30,5%.

Roma è grande, e la politica riserva sempre ‘sorprese’ dunque la Raggi ha ancora possibilità di ‘recupero’…

Insomma diciamo che, almeno al momento, i due maggiori candidati sono testa a testa. Vediamo come evolve lo scrutinio nel corso del pomeriggio. Anche perché, mentre scriviamo, la copertura dei seggi è appena del 12%, con molte aree della città ancora tutte da scrutinare. Chi vive a Rona, sa come ciascun quartiere esprima uan sua distinta ‘linea politica’ dunque, premesse le rispettive ‘roccaforti’, al momento non ci sentiamo di dare per ‘scontato’ un flop della Raggi la quale, con il passare dei minuti potrebbe seriamente ‘preoccupare’ Gualtieri in primis…

Max