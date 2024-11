Sinner contro Fritz, oggi finale Atp Finals: orario e come vederla in tv

(Adnkronos) – Jannik Sinner in finale alle Atp Finals 2024 di Torino contro Taylor Fritz oggi domenica 17 novembre. L’azzurro, numero 1 del mondo, dopo la vittoria in semifinale contro il norvegese Casper Ruud affronta oggi alle 18 – in diretta tv e streaming – lo statunitense, numero 5 del ranking, reduce dal successo sul tedesco Alex Zverev.

Il 23enne altoatesino, che in 4 partite non ha perso nemmeno un set, va a caccia del successo per coronare una stagione stellare: 7 titoli in bacheca nel 2024 (17 in totale), numero 1 del ranking già certo fino alla fine degli Australian Open 2025.

Sinner conduce 3-1 nei confronti diretti con Fritz. L’azzurro, dopo aver perso il primo match nel 2021 negli ottavi di Indian Wells, si è aggiudicato le ultime 3 sfide. L’altoatesino si è imposto a settembre nella finale degli US Open in 3 set e in settimana, a Torino, ha vinto in 2 set il match valido per il gruppo Ilie Nastase.

In una stagione sin qui trionfale, Sinner ha guadagnato 12 milioni di dollari in premi, portando a 29 milioni il totale in carriera. Alle cifre targate Atp vanno aggiunti anche i 6 milioni che l’azzurro ha incassato in Arabia Saudita aggiudicandosi il torneo d’esibizione Six Kings Slam. A Torino, con l’eventuale vittoria in finale oggi, Sinner avrebbe la possibilità di ricevere in totale 4,88 milioni di dollari: a tanto ammonta l’assegno che spetta al giocatore capace di vincere il torneo da imbattuto.

La finale delle Atp Finals 2024 è in programma alle 18 di oggi, domenica 18 novembre. Il match sarà trasmesso in diretta in chiaro su Raidue e sarà visibile in streaming su RaiPlay. Per gli abbonati Sky, diretta via satellite su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena. In streaming la finale sarà trasmessa su NowTV e sull’app Sky Go.