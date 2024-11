Sinner-Fritz oggi: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il successo all’esordio contro Alex De Minaur (6-3 6-4), Jannik Sinner torna in campo per il secondo incontro del girone eliminatorio delle Finals di Torino. L’azzurro affronta Taylor Fritz, attuale numero 5 del ranking e anche lui vittorioso al debutto contro Daniil Medvedev (6-4 6-3). Una vittoria potrebbe valere, per l’uno e per l’altro, la qualificazione anticipata alle semifinali.

Sinner e Fritz si sono affrontati fin qui solo in 3 occasioni, con due successi di Jannik e una vittoria dell’americano. La curiosità è che i precedenti incontri si sono giocati sempre negli Stati Uniti e sul cemento (2 volte a Indian Wells, con un successo a testa: Fritz nel 2021 e Sinner nel 2023) e una volta gli Us Open (con trionfo del numero 1 nella finale dell’ultima edizione del torneo).

L’incontro tra Sinner e Fritz si giocherà martedì 12 ottobre, non prima delle 20.30 (dopo Granollers/Zeballos – Koolhof/Mektic) e sarà visibile in diretta tv su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.