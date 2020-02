Siria, raid aereo centra un pulmino con 9 civili, 3 erano bambini

Si fa un gran parlare di ‘tregue’, scontri qua e là ma, nella realtà, in Siria i civili continuano a morire. Se sabato scorso ad Aleppo era stata fatta saltare un’auto con a bordo 4 specialisti dell’Fsb russo, oggi invece a perdere la vita sono stati nove civili, tra i quali anche tre bambini.

Come ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani, che opera da anni in tutto il territorio arabo (mentre la sede è a Londra), i nove erano a bordo di un furgone con il quale stavano lasciando la periferia di Aleppo. Purtroppo il mezzo si è trovato a transitare in un’area che da diverse settimane divide le truppe ribelli da quelle governative attraverso un continuo e reciproco mitragliamento.

I Caschi Bianchi, corpo di volontari, hanno però riferito che il veicolo sarebbe stato centrato da un raid aereo (sembrerebbe da parte dei turchi), molto probabilmente a causa di un errore di valutazione. Fatto è che per gli innocenti passeggeri del pulmino non c’è stato nulla da fare…

Max