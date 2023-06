Sisal, Ventoruzzo: “Nostri tre obiettivi, zero giocatori problematici, zero gender pay gap e zero carbon emission entro 2030”

(Adnkronos) – “Sisal ha posto la responsabilità al centro delle proprie strategie e si è data tre obiettivi sfidanti e ambiziosi: avere zero giocatori problematici, zero gender pay gap e zero carbon emission entro il 2030”. Lo ha dichiarato Fabio Ventoruzzo Corporate Communications Sustainability Director di Sisal. “Abbiamo raggiunto in pochi anni dei risultati estremamente importanti: il dimezzamento del gender pay gap, negli ultimi due anni siamo passati da circa il 13% al 6%. Per quanto riguarda l’impatto ambientale abbiamo ridotto del 5% il nostro carbon footprint. E per sul tema del gioco responsabile abbiamo introdotto degli algoritmi di intelligenza artificiale per prevenire comportamenti di gioco non sostenibili.”

“Go Beyond è un progetto di social innovation che abbiamo ideato a partire dal 2015. È un progetto che va a sostenere l’ecosistema delle start up in diversi modi e il primo è la classica Call. Diamo la possibilità a tutte quelle start up che hanno prodotto idee per quanto riguarda l’innovazione responsabile di fare application. E l’altro aspetto invece, che secondo me è ancora più importante, è quello di riuscire a creare capacity building, quindi di trasferire quelle competenze e quelle esperienze che servono per arricchire le idee che hanno innovatori, startupper o imprenditori con uno scopo che è rilevante e quindi di fatto con un impatto sociale. Questo rappresenta l’evoluzione di Go Beyond che va in qualche modo a premiare ed arricchire quelle idee che vogliono andare oltre ma che adesso possono in qualche modo guardare lontano. E’ una call che viene aperta ogni anno e la lanceremo anche quest’anno a metà a metà di luglio. E ha esattamente l’obiettivo quello di stimolare il mondo delle startup, il mondo dell’innovazione, per identificare delle idee che non solo abbiano evidenze di business significative, ma che possano impattare positivamente la comunità.”