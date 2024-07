Siti professionali: best practice e trend 2024 da seguire e mettere in pratica

Siti professionali: best practice e trend 2024 da seguire e mettere in...

Negli ultimi anni, i siti professionali sono diventati essenziali per chiunque voglia affermarsi nel mondo digitale. Che si tratti di freelance, piccole imprese o grandi aziende, la qualità e l’efficacia di un sito web possono davvero fare la differenza, specialmente sul fatturato.

Seguire le best practice e i trend emergenti, in un momento in cui lo stesso web viene completamente rimesso in discussione, è l’unico modo per rimanere competitivi e rilevanti. Ma quali sono queste tendenze e come possono essere implementate nei progetti web?

La gestione di un sito web non si limita alla sua creazione. Richiede un’attenzione costante per garantire che rimanga aggiornato, sicuro e ottimizzato per le migliori prestazioni. La prima cosa da fare, quindi, è rivolgersi proprio a chi si occupa di gestire siti professionali.

L’importanza della User Experience (UX) nei siti professionali

La User Experience (UX) è uno degli aspetti più importanti nella progettazione di siti professionali al passo con i tempi. Una buona UX non solo rende il sito più piacevole da navigare, ma può anche influenzare direttamente il tasso di conversione. Anzi, gli esperti convergono nel ritenere i valori identitari (colori, stile, design) del brand assolutamente dominanti nel disegnare i percorsi di navigazione.

Tra le novità che semplificano l’User Experience ci sono i chatbot, già lanciati da molti anni, ma finora non sempre in grado di assistere al meglio la clientela. Tuttavia, da quando sul mercato sono arrivate le AI generative moderne, le cose sono cambiate e i chatbot sono diventati sempre più efficienti.

La loro presenza migliora l’accoglienza del cliente per almeno tre ragioni: rispondono alle domande in tempo reale, raccolgono dati utili che possono essere utilizzati per personalizzare ulteriormente l’esperienza utente e, infine, scremano le richieste in entrata aiutando le risorse umane a migliorare l’assistenza.

Ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO)

L’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) è un altro dei pilastri fondamentali dei siti web davvero professionali. Nei prossimi mesi l’attenzione si concentrerà sempre più sulla qualità dei contenuti e sull’intento di ricerca degli utenti, come avviene già da qualche anno.

I contenuti devono essere informativi e pertinenti, oltre che ottimizzati per rispondere alle domande specifiche degli utenti. Anche l’uso di dati strutturati può aiutare i motori di ricerca a comprendere meglio il contenuto del sito, migliorando così le possibilità di apparire nei risultati di ricerca.

Sicurezza e conformità

Non è pensabile, al giorno d’oggi, fare impresa con siti web non adeguati ai vigenti standard normativi, GDPR in primis. Ecco perché è importante investire risorse e attenzioni a tutto ciò che permette al sito web di operare in piena sicurezza: implementare certificati SSL, utilizzare autenticazioni a due fattori e mantenere il software aggiornato ecc.

È importante sottolineare che la conformità alle normative sulla privacy non serve solo a schivare sanzioni, ma anche a proteggere gli utenti e a rafforzare la loro fiducia nell’utilizzare il sito web.

Gli utenti, infatti, sono sempre più consapevoli dei loro diritti e scelgono di interagire solo con siti che rispettano la loro privacy e i loro diritti. Secondo un report di Cisco, il 97% dei consumatori ritiene importante la protezione dei dati, e il 92% è disposto a pagare di più per aziende che offrono trasparenza e garanzie sulla privacy (fonte: Cisco Data Privacy Benchmark Study).

L’adozione di queste pratiche migliora efficacia e redditività del sito web, oltre a mantenerlo aggiornato e pronto ad accogliere le sfide di posizionamento e advertising future.