Sito Ministero della Salute non funziona: sale la paura del Coronavirus in Italia

Sito Ministero della Salute non funziona: sale la paura del Coronavirus in...

Il sito del Ministero della Salute risulta offline. Provando ad accedere da Google al portale salute.gov.it, infatti, gli utenti si ritrovano davanti la scritta “La pagina non funziona”. Con buona probabilità in queste ore il sito del Ministero risulta preso d’assalto dai tanti italiani alla ricerca di informazioni e notizie sul nuovo Coronavirus Covid-19.

Dopo le ultime news secondo cui due italiani sono deceduti in seguito al contagio, ora nel Bel Paese sale la preoccupazione. Secondo gli ultimi dati rilasciati sembrerebbe che in Italia sono 33 i casi accertati in Lombardia e in Veneto. Un’ultima ora parla anche di un nuovo caso di contagio a Como, dalle prime indiscrezioni sembra che si tratti di un uomo giunto all’ospedale San Fermo questa notte intorno alle ore tre, subito ricoverato nel reparto di Malattie Infettive. In seguito ai test l’uomo è risultato positivo al test Coronavirus.

Il sito del Ministero della Salute offline: problemi di connessione

Intanto le pagine social del Ministero della Salute riportano decine di commenti da parte di italiani che chiedono informazioni ed evidenziano i problemi di connessione al sito del Ministero: “Non funziona il vostro sito dedicato al coronavirus. Forse per troppe visite, ma per favore mettetelo in funzione” si legge in un commento di un utente o ancora “ma è possibile che per contattare qualcuno occorre perdere una giornata intera senza ottenere nessun risultato??? chiami il numero 1500 ed è impossibile parlare con nessuno e c’e un rispondere automatico che ti dice di consultare il sito www. salute.gov.it, vai alla pagina home e non resci a navigare sul sito nè tantomeno andare nelle documentazioni”.