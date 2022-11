SiVinceTutto Superenalotto: mercoledì 09 novembre 2022: i numeri vincenti

In diretta su ItaliaSera.it l’estrazione del concorso SiVinceTutto SuperEnalotto. Ecco la sestina estratta oggi, mercoledì 09 novembre 2022, con i numeri estratti stasera per il gioco della lotteria italiana che prevede un’estrazione a settimana, tutti i mercoledì alle ore 20. Dopo le estrazioni di ieri per i concorsi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, dunque, ecco l’estrazione odierna del gioco SiVinceTutto.

SiVinceTutto Superenalotto mercoledì 09 novembre 2022 Ecco i sei numeri estratti oggi, per il concorso SiVinceTutto SuperEnalotto. La combinazione vincente di mercoledì 09/11/2022 è la seguente: Numeri estratti oggi: SiVinceTutto SuperEnalotto: come funziona il concorso Le categorie di premi per il concorso SiVinceTutto SuperEnalotto 1 sono 5. Alla prima categoria, "punti 6", appartengono le giocate per le qua l i risultano esatti i pronostici relativi a tutti i sei numeri estratti. Alla seconda, alla terza, alla quarta e alla quinta categoria, rispettivamente "punti 5", "punti 4", "punti 3" per i concorsi di Lotto, Simbolotto, Superenalotto e 10eLotto. Le estrazioni dei principali concorsi della lotteria italiana tornano oggi, in diretta su ItaliaSera.it con tutti i risultati ed i numeri estratti della seconda estrazione settimanale. Ricordiamo che la prossima estrazioni di Lotto e SuperEnalotto si svolgeranno mercoledì prossimo.