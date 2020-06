Skriniar, squalifica di tre giornate per bestemmie

Milan Skriniar è stato squalificato per tre giornate. Il difensore dell’Inter, come si legge nella nota emessa dal giudice sportivo, dovrà inoltre pagare un’ammenda di 10.00 euro. Il motivo? Una bestemmia: “Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una giornata); per avere inoltre, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un’espressione offensiva accompagnata da un’esclamazione balsfema”, si legge.

Squalificato per una gornata anche Jakub Kankto della Sampdoria.