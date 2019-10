Sky e Netflix insieme, come funziona per chi è già abbonato Netflix

Ora è realtà: Sky e Netflix uniscono le forze per creare il più ricco contenitore di intrattenimento al mondo. La piattaforma satellitare e il servizio streaming saranno infatti disponibili insieme a partire dal prossimo 9 ottobre grazie all’utilizzo di Sky Q, che permetterà di sottoscrivere un abbonamento per avere a disposizione le serie tv e i programmi targati Sky con l’aggiunta dell’enorme catalogo messo a disposizione da Netflix.

Insomma, un vero sogno per chi è appassionato di serie televisive. Dal 9 ottobre, per chi è già abbonato a Sky Q, potrà quindi usufruire dei servizi Netflix. Grazie al pacchetto ‘intrattenimento plus’ sarà quindi possibile passare da Stranger Things a Young Pope, o da Peaky Blinders e Il Trono di Spade tramite un’unica schermata e un unico servizio.

Sky e Netflix, cosa cambia per chi è già abbonato a Netflix?

Premessa importante: per chi è già abbonato a Sky Q con il pacchetto tv e famiglia potrà sottoscrivere l’abbonamento ‘intrattenimento plus’ con cui sarà possibile vedere Netflix a 9,99 euro al mese. Per chi invece non è già abbonato a Sky Famiglia il costo di intrattenimento plus con Netflix sarà fissato a 15, 39 euro al mese.

La domanda quindi nasce spontanea: come funziona invece per chi è già abbonato a Netflix? In questo caso, come rende noto Sky sul proprio sito, si potrà aderire ad Intrattenimento plus anche per chi ha già un abbonamento Netflix, per avere, oltre all’intrattenimento e alle serie TV di Sky, anche Netflix ad un prezzo vantaggioso. Una volta aderito all’offerta si potrà mantenere il profilo Netflix, spostando il pagamento in fattura Sky. Netflix creerà un credito per i giorni pagati e non usufruiti.

Aggiornamento 10:00

Per chi ha già un abbonamento Netflix potrà inoltre accedervi separatamente tramite l’app che sarà presente dal 9 ottobre su Sky. Insomma, ce n’è per tutti i gusti per chi vuole usufruire a Sky e Netflix insieme.