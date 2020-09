Sky, le novità della fiction: Alfredino, Totti, Fabio De Luigi, Gomorra, I Delitti del BarLume

Novità, conferme, nuovi arrivi: su Sky, le notizie sul fronte della fiction non mancano, tra serie tv ormai già anticipate da un grande battage pubblicitario e altre tutte da scoprire: da Alfredino, a Totti, dal ritorno di Fabio De Luigi alla fine di Gomorra con la quinta stagione, passando per I Delitti del BarLume. Ecco cosa ci aspetta da vedere sulla piattaforma satellitare.

Sky, le novità della fiction: ecco tutti i nuovi progetti

I progetti Sky che fanno riferimento alle serie tv sono molti, e tra i tanti ecco la nota fiction su Francesco Totti Speravo de Morì Prima, ma anche il dramma in costume Domina e il reboot del film A Casa tutti bene, per la regia di Gabriele Muccino. Dopo il debutto di Petra, ecco tanti nuovi arrivi, come Luca Zingaretti, ne Il Re. Diversi i titoli in arrivo, e i progetti molto ambiziosi.

In primis la storia di Alfredino, relativa alla drammatica vicenda che nel 1981 ha tenuto l’Italia intera col fiato sospeso: il piccolo Alfredo Rampi cadde in un pozzo artesiano e i media per la prima volta portarono nelle case degli italiani la cronaca di quello che si tramutò in una dramma senza lieto fine. Anna Foglietta sarà Franca Rampi, la madre del bambino, in Alfredino – Una Storia Italiana, quattro episodi diretti da Marco Pontecorvo per Sky e Lotus Production.

Riprendendo il sentiero de Il Miracolo si muoverà Christian, supernatural – crime drama in sei puntate diretto da Stefano Lodovichi per Sky e Lucky Red. Al centro della storia un uomo della periferia romana, Edoardo Pesce, con una madre malata di Alzheimer e abituato a picchiare duro per nome di un boss: all’improvviso le sue mani prenderanno a sanguinare per delle stimmate, e a sorpresa Christian inizierà a compiere miracoli. Le riprese inizieranno a novembre.

Toni più soft, per Fabio De Luigi, che ad ottobre sarà sul set di Ridatemi mia Moglie, una commedia in due parti prodotta da Sky con Colorado Film. La storia, scritta e diretta da Alessandro Genovesi, parla di un uomo abbandonato dalla moglie dopo anni di matrimonio ed i suoi tentativi di capire il perchè e riportarla a casa.

E sempre su Sky, oltre ai due nuovi film de I Delitti del BarLume – le cui riprese sono appena terminate – ci sarà la seconda stagione di Diavoli e la quinta di Gomorra, in questi giorni in lavorazione fino ad aprile 2021.