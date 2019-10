Sky rivoluzione: offerta  ottobre su calcio, serie TV e film streaming a prezzo basso per battere IPTV, pirateria e pezzotto. Accordo con Netflix, Dazn, Mediaset 

Sky lancia la sua rivoluzione: ecco la offerta su calcio, serie TV e film streaming a prezzo basso per battere IPTV, pirateria e pezzotto. In accordo con Netflix, Dazn, Mediaset.

Sky offre una soluzione conveniente, alternativa e soprattutto legale all’IPTV: che consente di avere tutti i canali in streaming edi non rischiare né multe, né la galera.

Quale? È presto detto. Ecco la soluzione Sky che vuole battere la pirateria sull’unico fronte in cui i pirati televisivi sono forti: ovvero la convenienza.

Sky imperdibile offerta ottobre su calcio, serie TV e film streaming a prezzo basso per battere IPTV: sul satellite Netflix, Dazn e Mediaset

Dopo gli aumenti dei controlli, i blocchi, i blitz e i disegni di legge voluto per battere ill sistema streaming illegale, Sky propone una valida alternativa legale alla piattaforma IPTV che si preannuncia come una alternativa legale alla pirateria.

I palinsesti di Sky per definizione puntano molto sum grande calcio con la Serie A e con i principali campionati internazionali, la Champions,ma anche su serie TV e reality o altri grandi appuntamenti sportivi come la Formula 1.

Aggiornamento ore 00,48

Queste offerte sono oggetto di furti di segnale tramite i più noti servizi pirata tramite i classici pezzotti. Che a prezzi bassissimi offrono tutti i canali, compreso Dazn, o Netflix.

Sky, adesso però ha scritto studiato la valida alternativa per chi ha l’IPTV illegale.

Sky sfida la tecnologia streaming IPTV e il cosiddetto “pezzotto” che offre agli utenti tutti i contenuti esclusivi della tv satellitare senza abbonamento con il doppio binario della offerta e della collaborazione con le autorità.

Infatti la Guardia di Finanzia con un’operazione internazionale ha spento il segnale a milioni di utenti chiudendo canali streaming molto noti. Anche i leader della lega Calcio collaborano a queste operazioni.

Nello stesso momento Sky si propone come garante di condizioni convenienti, offrendo un’alternativa legale al sistema IPTV. La pay tv rilancia l’offerta per NOW TV. Di cosa si tratta?

Semplice: della piattaforma che offre la visione in streaming di tutti i suoi principali canali.

Con NOW TV infatti la visione dei contenuti è personalizzabile ai massimi livelli.

Aggiornamento ore 4,32

I clienti possono scegliere un pacchetto a scelta tra Cinema, Intrattenimento e Serie TV al semplice prezzo di 9,90 euro al mese. La visione congiunta dei tre ticket costerà invece 19,90 euro.

Inoltre con NOW TV si può avere anche un ticket Sport. Gli utenti, in questo caso, sono chiamati a pagare 29,90 euro ogni trenta giorni.

Come se non bastasse Sky ha chiuso fa tempo accordi per trasmettere Dazn sul proprio bouquet, ha un accordo identico con i canali Mediaset e, fa pochi giorni, ha chiuso l’intesa con Netflix, affinché sul decoder Sky Q si possano vedere anche tutti i contenuti della più nota piattaforma streaming al mondo.

Aggiornamento ore 6,56