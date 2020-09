Sky, sconto per il pacchetto calcio: i dettagli

La Serie A è ripresa, gli stadi ancora limitati a pochissimi tifosi. E gli altri? Dovranno accontentarsi della televisione, almeno quelli che prima erano abituati a guardare le gare dal vivo. Per gli altri la differenza sarà minima. Per questo Sky ha deciso di tendere una mano agli tenti, scontando il pacchetto Calcio.

Sette partite di Serie A su dieci sono infatti appannaggio di Sky, il maggior fruitore di calcio in Tv in Italia. Un’offerta ricca che in molti lamentano essere però troppo costosa. Per questo la stessa azienda ha deciso di tendere una mano ai nuovi abbonati e quelli che hanno già un abbonamento.

Per i nuovi, il pacchetto che contiene Sky e Sky Calcio (quindi la Serie a e i maggiori programmi Sky come X Factor), costa 33 al mese anziché 43, 20.