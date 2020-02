Sky svela in anticipo il vincitore di Sanremo, poi si scusa: cosa è successo

Diodato vince il Festival di Sanremo 2020. Una sorpresa difficile da pronosticare prima dell’inizio della kermesse sonora condotta magistralmente da Amadeus. Anche la qualità alta delle canzoni in gara ha tenuto tutti col fiato sospeso per capire quale fosse alla fine il brano vincente.

Una suspance smorzata però da Sky, che in anteprima, e in anticipo di mezz’ora dall’annuncio in diretta su Rai 1, aveva proclamato il vincitore. Proprio Diodato, senza alcun errore. Nessun complotto però, nemmeno televoto truccato, il motivo di tale ‘svista’ è stato un altro.

Sky e il vincitore di Sanremo, l’emittente chiede scusa

Il motivo per il quale Sky ha dato in anteprima il vincitore di Sanremo 2020 è da ricercare in un errore tecnico e forse umano. I giornali, infatti, primi tra tutti quelli cartacei che devono andare in stampa, vengono a conoscenza prima del vincitore in modo tale da poter preparare l’edizione del giorno seguente.

L’annuncio ovviamente deve rimanere però segreto ed è soggetto ad embargo che dura fino all’annuncio in diretta della Rai. Sky ha invece anticipato tutto per poi scusarsi dopo la proclamazione di Diodato: “La direzione di Sky Tg24 chiarisce che per errore è stata pubblicata sul ticker un’ultim’ora sul vincitore di Sanremo, nonostante non fosse arrivata alcuna notizia in tal senso ai giornalisti della testata- si legge nella nota diramata da Sky – Al momento dell’annuncio della terna dei finalisti, il ticker è stato programmato con i nomi di tutti e tre i concorrenti e per errore è stata pubblicata la stringa con il nome di Diodato. Non appena è stato segnalato l’accaduto, l’ultim’ora è stata cancellata”.