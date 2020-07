Smartphone, gli hacker attaccano ora dal caricabatterie dando fuoco al tuo telefono

È stata rivelata una vulnerabilità di sicurezza che potrebbe consentire agli hacker di dare fuoco ai caricabatterie veloci per smartphone.

I ricercatori di un laboratorio in Cina hanno dimostrato come un danno irreversibile possa essere fatto a qualsiasi gadget collegato ai caricabatterie.

Secondo Android Central, i ricercatori dei Tencent Security Labs hanno trovato un modo per sovrascrivere il firmware nelle porte USB di 18 diversi modelli di caricabatterie rapido. Hanno condotto il loro esperimento su 35 diversi tipi di caricabatterie rapido ma non hanno rivelato i nomi dei marchi o spiegato come condurre l’hacking.

Caricabatterie, come evitare che prenda fuoco per un attacco hacker, le norme di sicurezza

I caricabatterie veloci sono popolari perché consentono ai dispositivi di caricarsi a velocità più elevate. Hanno bit di codice di base all’interno in modo che possano ricevere informazioni dal dispositivo che caricano e dargli la potenza di cui ha bisogno.

Tuttavia, gli esperti di sicurezza di Tencent sono stati in grado di manipolare questo codice e utilizzare un exploit chiamato “BadPower“.

Ciò ha comportato che i caricabatterie inviano una tensione troppo elevata a un dispositivo, causandone la rottura o addirittura l’incendio.

Per evitare che ciò accada, Tencent ha consigliato di non condividere i caricabatterie del telefono. Ha inoltre consigliato ai produttori di lavorare sulla disabilitazione di qualsiasi firmware manomesso.

I ricercatori non hanno fatto affermazioni su hacker che cercavano di dare fuoco ai telefoni in un ambiente non controllato. Ci sono anche rapporti che la ricarica rapida non è ottima per la longevità delle batterie, quindi se vuoi essere molto cauto potresti sempre usare un caricabatterie standard.