Smog persiste ancora: domani e giovedì a Roma tutti a piedi

Niente da fare, lo smog persiste, le centraline dell’Arpa continuano a fornire dati poco rassicuranti relativi all’inquinamento da PM10, così il Campidoglio è stato costretto ad estendere anche a domani e dopodomani (mercoledì e giovedì), lo stop ai veicoli più inquinanti e, in particolare, ai diesel fino a euro 6.

Come spiega una nota diffusa pochi minuti fa dal Campidoglio, “Considerato il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento da PM10, rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di perdurante criticità per i prossimi giorni, è stata disposta per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio la limitazione alla circolazione veicolare privata nella Z.T.L. ‘Fascia Verde’“.

Consola sapere, ma solo per chi usa la macchina, che per il fine settimana sono attese le piogge, una condizione climatica che dovrebbe in parte ‘pulire’ l’aria. Diversamente prepariamoci al peggio, come ad una giornata intera senza che sia messo in moto nessun tipo di motore.

Ricordiamo inoltre per domenica 19 gennaio l’avvento della Domenica Ecologica.

Max