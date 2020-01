Smog, torna l’allarme: si riparte con il blocco delle auto inquinanti

Livelli di smog che tornano preoccupanti e quindi ritorna l’allarme per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria, con le misure necessarie per quanto riguarda la circolazione stradale. In tre regioni italiane, infatti, sono stati disposti nuovamente gli stop ai veicoli maggiormente inquinanti.

Domenica si fermeranno le auto a Milano, ma già da domani la circolazione sarà limitata anche a Torino, in Veneto e in ben otto province lombarde, oltre all’Emilia Romagna. In quest’ultima regione, in particolare, i comuni interessati saranno 22.

Il fermo riguarderà i veicoli più inquinanti fino agli Euro 4. Dopo la tregua dovuta alle precipitazioni atmosferiche, infatti, i livelli delle polveri sottili Pm10 sono tornate a essere preoccupanti, con i limiti che sono stati superati. Motivo per il quale le amministrazioni sono dovute correre nuovamente ai ripari.