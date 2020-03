SMS Post-e-Info, attenzione al messaggio truffa: non arriva dalle Poste

Attenzione alla tuffa, questa volta è dietro l’angolo ed è veramente ben studiata. Non arriva tramite email, come succede spesso in casi del genere, ma attraverso un messaggio sms che sfrutta il momento nero del paese per prenderci alla sprovvista e prosciugare tutti i soldi nel nostro conto Postepay o Postepay Evolution.

Se vi dovesse arrivare, o vi è arrivato, un messaggio sms da Post-e-Info diffidate da quello che vi invita a fare, perché cliccando sul link contenuto nel testo darete modo ai malintenzionati autori del phishing ai danni di Poste Italiane e dei suoi fruitori di entrare nel vostro conto corrente. Poste, infatti, utilizza un solo numero per tutte le comunicazioni ufficiali.

Il contenuto del messaggio di Posteinfo

Il contenuto del messaggio di Posteinfo è: “Abbiamo sospeso le sue utenze postali per mancata sicurezza web. Le attivi al link seguente”. Con tanto di link in bella mostra. Niente di vero però, dietro il nome rassicurante del mittente del messaggio si nascondono truffatori malintenzionati.

Poste ribadisce spesso, infatti, che per i dai sensibili non si avvale di messaggi sms. Vale lo stesso in questo caso: diffidate quindi da ogni messaggio del genere e in caso di dubbi rivolgetevi direttamente a Poste Italiane per fugare ogni perplessità.